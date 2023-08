In der grenznahen Gemeinde Schwanau (Ortenaukreis) am Rhein haben Räuber bei einer Geldautomatensprengung ein Trümmerfeld hinterlassen und einen hohen Sachschaden angerichtet. Am frühen Donnerstagmorgen sei der Automat nach mehreren Explosionen zerstört worden, teilte die Polizei mit. Zeugen berichteten von vier maskierten mutmaßlichen Tätern, die mit hoher Geschwindigkeit von einem Supermarkt davonfuhren. Von den Männern und dem Fluchtauto fehle jede Spur. Zur Höhe der Beute machte die Polizei zunächst keine Aussage. Den Sachschaden bezifferte sie aber im unteren sechsstelligen Bereich.