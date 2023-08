Die Bundespolizei hat am Donnerstag drei mutmaßliche Schleuser festgenommen. An der Aktion in vier Bundesländern waren 170 Einsatzkräfte beteiligt. Die Beschuldigten im Alter zwischen 23 und 50 Jahren stehen im Verdacht, 2022 gemeinsam in mehreren Fällen Ausländer von Ungarn beziehungsweise Österreich nach Deutschland eingeschleust zu haben.