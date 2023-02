Ein 42-jähriger Mann hat am Freitagabend in Rust (Ortenaukreis) mehrere Passanten angepöbelt und einen von ihnen leicht verletzt. Der Mann, der sich nach Polizeiangaben in einem "psychischen Ausnahmezustand" befand, schlug und spuckte auch nach den Einsatzkräften, als sie den Mann am Abend "völlig entblößt" antrafen und kontrollieren wollten. Die Polizisten blieben aber unverletzt. Zuvor soll der Mann einem 58-Jährigen sein Handy abgenommen haben und es auf einen 41-jährigen Fußgänger geworfen haben. Dabei wurde dieser leicht verletzt. Der renitente Pöbler wurde schließlich aufgrund seines Zustandes in eine Spezialklinik gebracht.