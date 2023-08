Bei einem Raubdelikt in Sigmaringen sind am Mittwochabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach der Tat in der Stadt seien mehrere Personen mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Details des Vorfalls - etwa der genaue Hergang sowie die Anzahl der Täter und Opfer - waren zunächst noch unklar. "Wir sind noch mitten in den Ermittlungen", sagte der Sprecher.