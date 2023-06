Ein Tabakspürhund hat rund 100.000 geschmuggelte Zigaretten in einem Kleintransporter erschnüffelt. Wie das Hauptzollamt Ulm am Dienstag berichtete, hatte Hund Athos das Fahrzeug am vergangenen Samstag auf der Autobahn 8 in Höhe Ulm-Dornstadt abgesucht und immer wieder im Bereich der Seitenwände angeschlagen. Die Zollbeamten nahmen die Seitenverkleidung auseinander und fanden fast 530 Stangen unversteuerte Zigaretten. Die Schmuggelware wurde sichergestellt - nun sind rund 20.000 Euro Tabaksteuer fällig. Auf den 38 Jahre alten Fahrer des Wagens kommt ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung zu.