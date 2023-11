Beamte des Zolls in Pforzheim haben 5000 Trinkhalme aus Plastik sichergestellt. Die Postsendung aus Großbritannien sei an ein Restaurant im Enzkreis adressiert gewesen, teilte das Hauptzollamt Karlsruhe am Donnerstag mit. Die Einwegkunststoffverbotsverordnung verbiete die Einfuhr von Trinkhalmen aus Kunststoff generell, sagte der Leiter des Pforzheimer Zollamts, Matthias Götz, laut Mitteilung. Der Vorgang werde nun an die Stadt Pforzheim als zuständige Marktüberwachungsbehörde abgegeben. Die Sicherstellung erfolgte am Dienstag.