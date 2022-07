Die Polizei hat am Montagnachmittag nach dem Hinweis eines Zeugens zwei männliche Leichen in einem Zimmer im Untergeschoss eines Gebäudes in der Stuttgarter Geschwister-Scholl-Straße entdeckt. Beide Personen seien 53 Jahre alt gewesen und hätten schwere Verletzungen gehabt, teilte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zu den Todesumständen aufgenommen.