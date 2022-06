Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) hat das vom Bund geplante Sondervermögen kritisiert und es als einen quasi Schattenhaushalt bezeichnet. «Auch dieses Geld muss irgendwann zurückgezahlt werden, das wird gerne unterschlagen», sagte Bayaz in der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten» (Dienstag). Sondervermögen stehen laut Bayaz rechtlich auf wackeligen Füßen. In Hessen habe der Verfassungsgerichtshof ein solches Konstrukt kassiert. Der Bundestag hatte am Freitag grünes Licht für das geplante Sondervermögen der Bundeswehr gegeben.