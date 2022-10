Mit einer enormen Stardichte will das "Spoken Arts Festival" in Stuttgart in den kommenden Tagen das gesprochene Wort feiern und die 1920er Jahre in den Mittelpunkt von Lesungen, Konzerten und Vorträgen stellen. Ziel sei es, die Vielfalt der Künste rund ums gesprochene Wort zu präsentieren, kündigten die Veranstalter vor dem Start am Dienstagabend an. Auf der Liste der Mitwirkenden stehen klangvolle Namen wie Meret Becker, Hannelore Hoger und Claudia Michelsen sowie Ulrich Matthes und Devid Striesow.