Der Stuttgarter Gemeinderat hat der Gründung einer gemeinsamen Projektgesellschaft von Stadt und Land für die Opernsanierung zugestimmt. Zudem seien die anteiligen Planungsmittel für alle drei Teilprojekte in den Haushalt eingestellt worden, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Es gehe um den Bau eines Interimsstandorts in Stuttgart-Nord an den Wagenhallen, den Neubau eines Werkstattgebäudes für die dauerhafte Auslagerung der Dekorationswerkstätten sowie die Sanierung, Modernisierung und Erweiterung des denkmalgeschützten Opernhauses, des Verwaltungs- und des Kulissengebäudes am Standort Oberer Schlossgarten.