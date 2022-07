Im Streit um die milliardenschwere Sanierung der Stuttgarter Oper will Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) in die konkrete Planung gehen. "Die Varianten sind doch seit 2013 bis hin zu einem Neubau sehr ernsthaft analysiert worden", sagte er den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). "Ich sehe keinen Nachholbedarf. Wir können und wollen nicht zurück auf Los!", sagte er. "Der Frage, welche Kosten tatsächlich entstehen, kommen wir durch die Entwurfs- und Genehmigungsplanung näher. Aus diesem Grund sollten wir diese jetzt durchführen", so Nopper. "Ich wiederhole mich da gerne - auch mit Blick auf manche Äußerungen aus dem Landtag: Alle entscheidenden Fragen sind durchdekliniert und durchkonjugiert worden."