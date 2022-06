Die geografische Angabe für Birnenschnaps aus der Region Hohenlohe im Nordosten Baden-Württembergs ist seit dieser Woche EU-weit geschützt. Wie aus dem EU-Register der geografischen Angaben hervorgeht, wurden «Hohenloher Birnenbrand / Hohenloher Birnenwasser» am Dienstag eingetragen. Damit dürften künftig nur noch Birnenbrände das Prädikat «Hohenloher Birnenbrand» tragen, wenn die Rohstoffe ausschließlich in der Region erzeugt und die Spirituose auch dort destilliert wurde, teilte Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) am Freitag in Stuttgart mit.