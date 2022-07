Der britische Kurator und Museumsleiter Alistair Hudson wird neuer Chef des Zentrums für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe. Das beschloss der Stiftungsrat am Montag, teilte das Kunstministerium mit. Der 53-Jährige folgt auf den langjährigen Direktor des Hauses, Peter Weibel, der das ZKM seit 1999 leitet. Hudson tritt sein Amt zum 1. April kommenden Jahres an. Das ZKM sei "eines der bedeutendsten Zentren der Künste und der Wissenschaften, das neue Horizonte erschließt, während sich die Welt mit exponentieller Geschwindigkeit verändert", sagte Hudson. Er wolle die Arbeit von Weibel fortsetzen und einen Ort schaffen, "an dem die Welt neu gedacht wird".