Ermittler aus Baden-Württemberg haben nach eigenen Angaben zwei Männer daran gehindert, Sprengstoff für einen Anschlag in der Schweiz zu kaufen. Spezialkräfte nahmen die beiden Verdächtigen vorläufig fest, als diese den Sprengstoff in Stuttgart kaufen wollten, wie die Staatsanwaltschaft und das baden-württembergische Landeskriminalamt am Donnerstag mitteilten. Die Schweizer im Alter von 24 und 26 Jahren würden dringend verdächtigt, hieß es in Stuttgart.