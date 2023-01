Die Südwest-FDP hat die Grünen eindringlich zur Bildung einer Ampel-Regierung im Land aufgefordert. "Meine Anforderung an der Stelle an die Grünen: Verlassen sie diese Koalition, die sowieso wie Mehltau bräsig dahindümpelt", sagte FDP-Landeschef Michael Theurer am Donnerstag beim Landesparteitag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Baden-Württemberg laufe Gefahr, wirtschaftlich und bei der Bildung zurückzufallen. "Lieber Winfried Kretschmann, ich glaube, dass hier eine Veränderung in Baden-Württemberg notwendig ist."