Kurz vor den Haushaltsgesprächen von Grünen und CDU hat Regierungschef Winfried Kretschmann die im Koalitionsvertrag vorgesehene Gegenfinanzierung von Mehrausgaben infrage gestellt. Das Prinzip "one in, one out" sei eine "Überschrift, den Text dazu kriegt man in der Regel nicht auf die Reihe", räumte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart ein. Dasselbe gelte für neue Stellen. Wenn man sage, für jede neue Stelle müsse eine andere wegfallen, müsse man auch sagen, wo Stellen abgebaut werden könnten. "Die Vorschläge liegen mir bisher nicht vor."