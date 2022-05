Weil sie aus finanzieller Not heraus ihren Chef und Gläubiger bei lebendigem Leib verbrennen wollte, hat das Landgericht Heidelberg eine Frau zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und zwei Monaten verurteilt. Das Gericht sprach sie am Freitag wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchter schwerer Brandstiftung, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie wegen Untreue schuldig, wie ein Sprecher mitteilte. Das Urteil ist bislang nicht rechtskräftig. Zuvor hatte der SWR davon berichtet.