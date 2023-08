Ein 44 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Geislingen (Landkreis Göppingen) schwer mit einem Messer verletzt worden. Er war in der Nacht zum Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 21-Jährigen in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Zeugen trennten die beiden Männer demnach - doch dann soll der Jüngere umgekehrt sein und seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.