Während des Bad Wimpfener Talmarkts, einem der ältesten Volksfeste Deutschlands, ist auf einem Parkplatz ein Feuer ausgebrochen. 15 Autos seien bei dem Brand am Sonntag durch Flammen und Hitze beschädigt worden, 11 davon seien komplett ausgebrannt, teilte die Polizei am Abend mit. Menschen wurden nicht verletzt.

Unklar war zunächst, warum das Feuer ausbrechen konnte. Wahrscheinlich ist nach Angaben der Feuerwehr ein technischer Defekt an einem der Wagen. Der Parkplatz war auf einem trockenen Stoppelacker an einer Landstraße für den Talmarkt eingerichtet worden. Auch das Feld brannte auf einer Fläche von etwa 20.000 Quadratmetern. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil die Flammen immer wieder an neuer Stelle hochzüngelten.