Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer und seine 46 Jahre alte Mitfahrerin sind bei einem Unfall nahe Wüstenrot (Kreis Heilbronn) am Samstag schwer verletzt worden. Nach Auskunft der Polizei stieß ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug an einer Einmündung in die B39 mit dem Motorrad zusammen. Der 27 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Nach vorläufigen Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.