Unbekannte haben in Eppingen (Landkreis Heilbronn) Parolen an einen Kiosk geschmiert, die im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg stehen. Die Schmierereien seien am Freitag entdeckt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn gab auf Nachfrage an, es seien "typische Parolen in Bezug auf beide Parteien", wie sie an mehreren Orten im Zuständigkeitsbereich in den vergangenen Wochen angebracht worden seien. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.