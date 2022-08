Wegen eines brennenden Lastwagens ist die Autobahn 6 bei Erlenbach (Landkreis Heilbronn) in Fahrtrichtung Mannheim am Dienstagabend für etwa 45 Minuten gesperrt gewesen. Der 71-jährige Fahrer des Sattelzuges habe das Fahrzeug noch auf dem Seitenstreifen abstellen und sich unverletzt in Sicherheit bringen können, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ersten Erkenntnissen zufolge sei die Ursache für das Feuer ein technischer Defekt am Motor. Der Sattelzug sei mit mehreren Tonnen Getreide beladen gewesen.