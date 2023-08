Ein Autofahrer ist nahe Bretten (Landkreis Karlsruhe) einen Abhang hinuntergerutscht und dabei schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der 25-Jährige am Samstagabend in einer Rechtskurve die Kontrolle verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei nach links von der Straße abgekommen und einen Abhang hinuntergerutscht.