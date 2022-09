Ein Mann soll in Stutensee (Kreis Karlsruhe) versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen. Einsatzkräfte konnten die 78-Jährige reanimieren und in ein Krankenhaus bringen, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Möglicherweise werde sie jedoch unwiderrufliche Schäden davontragen.