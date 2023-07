Ein Großbrand auf einem Recyclinghof in Oberderdingen im Ortsteil Flehingen (Landkreis Karlsruhe) hat einen Millionenschaden verursacht. Wie hoch der entstandene Schaden genau ist, war zunächst nicht klar, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Rund 300 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks waren im Einsatz. Warum das Feuer am Montagabend ausbrach, war anfangs nicht bekannt.