Eine Metallstrebe hat sich bei einem Arbeitsunfall in den Oberkörper eines 21-Jährigen gebohrt. Der Mann arbeitete am Dienstagnachmittag auf einem Firmengrundstück in Rheinstetten (Landkreis Karlsruhe) mit einer Motorsense, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei berührte er mit der Motorsense einen Bauzaun. Dadurch löste sich den Angaben zufolge eine Metallstrebe des Zauns und wurde hochgeschleudert. Diese bohrte sich in den Oberkörper des jungen Mannes unterhalb des Schlüsselbeins und blieb stecken. Der Rettungsdienst brachte den 21-Jährigen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.