In der Altstadt von Bruchsal im Landkreis Karlsruhe ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses ausgebrannt. Fünf Bewohner konnten unverletzt gerettet werden. Die Feuerwehr sei zunächst zu einem Balkonbrand gerufen wurde worden. Noch vor ihrem Eintreffen habe der Brand jedoch auf den Dachstuhl übergegriffen, teilte die Polizei mit. Ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude habe die Feuerwehr verhindern können, vorsorglich seien jedoch die Musikschule und ein Supermarkt geräumt worden. Vorsichtshalber wurde auch der Strom abgestellt, die Bewohner kamen für die Nacht in Notunterkünften unter. Die Wohnungen selbst sind nach Angaben der Polizei nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminaltechnik ermittelt. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. Mehr als 100 Rettungskräfte waren im Einsatz.