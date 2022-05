Für den Amokalarm an einem Gymnasium in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) vergangene Woche sollen zwei Kinder und eine Jugendliche verantwortlich gewesen sein. Sie sollen den speziellen Alarmknopf «mutwillig betätigt» haben, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Zwei der drei Tatverdächtigen sind demnach Schüler des Schulzentrums.