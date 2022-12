Ein Brand in mehreren Gebäuden in Singen (Hohentwiel) hat einen Schaden von rund 900.000 Euro verursacht. Das Feuer sei am Montagabend zunächst in einer Garage ausgebrochen und anschließend auf ein Einfamilienhaus und ein Gästehaus übergegriffen, teilte die Polizei Konstanz mit. Verletzte habe es nicht gegeben. Die Hausbewohner konnten bei Bekannten und Verwandten unterkommen.