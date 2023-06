Bei einem Autounfall in Schalkham (Landkreis Landshut) ist ein 30 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto am Donnerstagabend aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Anschließend kollidierte sein Fahrzeug mit einem Baum. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.