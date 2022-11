Beim Brand einer Wohnung im Landkreis Lörrach ist am Sonntag ein Bewohner leicht verletzt worden. Mehrere Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus in Bad Bellingen seien wegen Rauchs vorübergehend nicht mehr zu bewohnen, teilte die Polizei mit. Ein Sprecher konnte am Abend keine Angaben dazu machen, wie viele Menschen in Notunterkünfte oder bei Verwandten unterkommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hielten sich laut Polizei keine Bewohner mehr im Haus auf. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Ursache und Schadenshöhe standen am Abend noch nicht fest.