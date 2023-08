Ein Mann ist in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) verhaftet worden, weil er trotz laufenden Haftbefehls wegen Totschlags nach Deutschland einreisen wollte. Der 32-jährige Rumäne war vor elf Jahren zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Die Hälfte der Zeit hatte er abgesessen, dann wurde er abgeschoben, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.