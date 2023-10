Bei einem Brand in einem Entsorgungszentrum in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Das Feuer war in der Nacht auf Dienstag in einer Lagerhalle für Papiermüll, Bauabfälle und Holzmüll ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war bis in den Morgen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Anwohnern wurde zunächst geraten, die Fenster aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Messungen ergaben aber keine auffälligen Schadstoffwerte.