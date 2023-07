Bei einem Brand in einer Gaggenauer Dachgeschosswohnung hat eine 43-Jährige eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ihren kranken Vater konnte sie in Sicherheit bringen. Der Feuerwehr gelang es am Freitagabend rasch, den Brand in der Wohnung zu löschen, wo Flammen aus dem Fenster austraten, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohnerin wird den Angaben nach im Klinikum versorgt.