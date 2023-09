Bei einem Unfall auf der Autobahn 5 in Höhe Bühl (Landkreis Rastatt) sind drei Menschen verletzt worden, davon zwei schwer. Ein Autofahrer habe am Samstagmorgen mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen wechseln wollen, als sich von hinten ein Fahrzeug genähert habe und auf seinen Pkw aufgefahren sei, teilte die Polizei mit. Das vordere Auto sei ins Schleudern geraten, habe mehrfach die Leitplanke touchiert und sich überschlagen. Die zwei Insassen wurden schwer, der Fahrer des auffahrenden Autos leicht verletzt. Beide Schwerverletzte wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahrbahn war bis nachmittags teilweise gesperrt. Der Schaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.