Ein Blitzeinschlag hat ein Wohnhaus im Allgäu in Brand gesetzt und Schäden in Höhe von geschätzt 1,5 Millionen Euro verursacht. Der Blitz schlug am Mittwochabend in das Wohnhaus ein, das kurz darauf samt angebautem Stall in voller Ausdehnung brannte, wie die Polizei mitteilte. Auch zwei in dem Stall abgestellte Traktoren wurden zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Anwohner kamen in einem anderen Haus auf dem Gelände unter. Die Feuerwehr war mit 105 Einsatzkräften vor Ort und bis zum frühen Morgen mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.