Der Fahrer eines Kleinlasters, der im Landkreis Ravensburg mit einer Regionalbahn zusammengestoßen ist, ist mutmaßlich über eine rote Ampel am Bahnübergang gefahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 37-Jährige war bei dem Zusammenprall am Dienstagabend ums Leben gekommen. Außerdem seien bei dem Unfall zwei Menschen im Zug verletzt worden, einer davon ersten Erkenntnissen zufolge schwer, hieß es in der Mitteilung der Polizei am Dienstag.

Der Mann war laut Polizei am Dienstag gegen 18.00 Uhr mit seinem Kleinlaster auf dem Gemeindeverbindungsweg von Hirschegg in Richtung Baltshaus unterwegs. Beim Überqueren des Bahnübergangs wurde der Wagen von dem Zug, der in Richtung Weingarten fuhr, erfasst. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Ravensburg nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

