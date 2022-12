Sieben tote Pferde sind nach dem Brand in einem Pferdehof in Sankt Johann nahe Reutlingen in den Trümmern gefunden worden. Die Eigentümerin habe am Montagabend noch versucht, den Pferden die Flucht aus dem Stall zu ermöglichen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei suchte in der Nacht per Hubschrauber nach geflüchteten Pferden. Laut Polizei wurden die überlebenden Tiere inzwischen wieder eingefangen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.