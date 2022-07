Zwei Tage nach dem Ausbruch eines Großbrandes auf dem Gelände eines Reifenhändlers in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) dauern die Löscharbeiten an. Die Warnung vor Rauchentwicklung sei zurückgenommen, die Feuerwehr versuche allerdings weiterhin, die letzten Glutnester zu löschen, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.