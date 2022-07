Eigentlich wollten sie nur Hochzeit feiern - samt DJ Ötzi und Feuerwerk. Doch dann wird der schönste Tag im Leben zu einem Inferno.

Nach einem Großbrand auf dem Gelände eines Reifenhändlers in Gammertingen (Landkreis Sigmaringen) mit fünf leicht verletzten Menschen waren Einsatzkräfte auch in der Nacht zum Montag noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Die Feuerwehr sorge dafür, dass mögliche Glutnester den Brand nicht wieder aufflammen ließen, teilte die Polizei mit. Am Morgen sollten Gutachter auf dem Gelände die genaue Brandursache ermitteln. Zu vier Personen, die bei dem Großbrand wohl giftige Rauchgase eingeatmet hatten, seien noch keine weiteren Informationen bekannt. Sie wurden laut Angaben der Feuerwehr Sigmaringen vorsorglich in eine Klinik gebracht. Der Brand war bereits am Samstagabend ausgebrochen.