Ein Radfahrer hat einen betrunkenen Traktorfahrer in Bad Saulgau verfolgt und seine Weiterfahrt verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei der 27-Jährige mit dem Traktor in Schlangenlinien durch die Stadt im Landkreis Sigmaringen gefahren - zunächst ohne weitreichende Folgen.