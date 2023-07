Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Gehring hat im Polizei-Untersuchungsausschuss die Vorwürfe der Herabwürdigung von Zeugen entschieden zurückgewiesen. Er habe den ehemaligen LKA-Chef Ralf Michelfelder nie diskreditiert, sagte Gehring am Montag vor dem Ausschuss. Gehring ist eigentlich selbst Mitglied des Ausschusses, musste aber aufgrund der Vorwürfe gegen ihn am Montag selbst in den Zeugenstand treten. Er habe Michelfelder stets respektiert und geschätzt, verteidigte sich Gehring.