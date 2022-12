Das grün-schwarze Kabinett hat der Opfer der Gewalttat von Illerkirchberg gedacht. Innenminister Thomas Strobl habe dem Kabinett von dem Vorfall und dem Stand der Ermittlungen berichtet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus der Sitzung am Dienstag. Der CDU-Politiker habe seine Kabinettskollegen um einen Augenblick des Gedenkens gebeten. Ein Mann aus Eritrea hatte am Montag zwei Mädchen auf dem Schulweg angegriffen und vermutlich mit einem Messer schwer verletzt. Eines der Opfer, ein 14-jähriges Mädchen, starb später in der Klinik.