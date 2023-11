Nach einer Regierungsinformation von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der Landtag über den Abbau von Bürokratie gestritten. Kretschmann lobte am Mittwoch die Entlastungsallianz aus Landesregierung und Wirtschafts- und Kommunalverbänden, die Vorschläge machen soll, auf welche Vorschriften verzichtet werden kann. Diese sei in dieser Form in Deutschland einmalig.