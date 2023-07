Landwirtschaftsminister Peter Hauk hat sich gegen einen Wassercent für Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg ausgesprochen. "Wir haben nicht vor, ihn für die Landwirte zu erheben", sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in der SWR-Sendung "Zur Sache extra". In manchen Bundesländern müssen Bauern dafür bezahlen, wenn sie Grundwasser zur Bewässerung nutzen.