Der VfB Stuttgart denkt bei seiner Suche nach einem neuen Sportvorstand einem Medienbericht zufolge auch an Joti Chatzialexiou, den derzeitigen Leiter der Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Es soll bereits Gespräche zwischen VfB-Vizepräsident Rainer Adrion und dem 47-Jährigen gegeben haben, berichtete die "Bild am Sonntag". Adrion, einst deutscher U21-Nationaltrainer, und Chatzialexiou kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim DFB. Chatzialexiou wurde bei den Schwaben in der Vergangenheit schon einmal gehandelt.