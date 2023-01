Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln sollte nach Ansicht von Landwirtschaftsminister Peter Hauk abgeschafft werden, damit weniger Essen im Mülleimer landet. Es sei in seiner bestehenden Form immer noch ein Grund dafür, dass zu viele Lebensmittel weggeschmissen werden, sagte Hauk am Montag. Der Begriff lasse oft vermuten, dass Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums ungenießbar seien. Auch Sicht des CDU-Politikers sollten Lebensmittel in Zukunft nur noch mit dem Produktionsdatum gekennzeichnet werden. Den Vorschlag will er als neuer Vorsitzender der Verbraucherschutzministerkonferenz mit Bund und Bundesländern diskutieren. Zuerst hatte der SWR berichtet.