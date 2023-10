Verschiedene Zimtschnecken liegen in der neu eröffneten Cinnamood-Filiale in der Stuttgarter Innenstadt zum Kauf bereit. Foto

Mit dem Siegeszug in den sozialen Medien ist aus der klassischen Zimtschnecke ein echtes Szenegebäck geworden. In den Fußgängerzonen der Großstädte zeigt sich der Trend an Warteschlangen vor In-Läden. Das Start-up Cinnamood hat sich komplett den Hefeteigrollen gewidmet und bietet sie in den unterschiedlichsten Variationen an. Eine Neueröffnung am Samstag sorgte für einen Ansturm.

Was macht das ursprünglich skandinavische Gebäck aus? Es sei sehr vielseitig, sagt Lea Wagner, die gemeinsam mit einer Kollegin am Mittwoch in München die Deutsche Meisterschaft der Bäcker gewonnen hat. Bei einer Zimtschnecke sei besonders wichtig, dass sie nicht zu trocken sei. "Eine gute Zimtschnecke machen gute Zutaten aus", sagt die 27 Jahre alte Bäckermeisterin.

Food-Influencer haben mittlerweile ein großes Rezeptangebot zu dem Klassiker. Die meisten widmen sich den amerikanischen Cinnamon Rolls.

Ob der Zimtschnecken-Hype genauso im Sand verlaufen wird wie der Hype etwa um Cronuts (Croissant-Donut), ist Experten zufolge nicht leicht einzuschätzen. Was aber sicher ist: Die nächsten Food-Trends aus den USA kündigen sich schon an.

