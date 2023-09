Angesichts Hunderter unbesetzter Lehrerstellen und drohender weiterer Personalprobleme schöpft das Land aus Sicht des Beamtenbunds Tarifunion (BBW) nicht alle Möglichkeiten aus. Es reiche nicht aus, nur die kleineren Stellschrauben zu drehen, pensionierte Lehrkräfte zurückzuholen, Teilzeitkräfte zur Mehrarbeit zu motivieren oder wie geplant ein Duales Lehramtsstudium zu testen, sagte BBW-Chef Kai Rosenberger am Mittwoch in Stuttgart. Vielmehr müssten sich die Besoldung, die Chancen zur Beförderung und die Arbeitsbedingungen verbessern. Mit adäquaten Alterszeitmodellen könne zudem verhindert werden, dass jeder zweite Lehrer frühzeitig in den Ruhestand gehe.