Kugelstoßer Niko Kappel geht voller Zuversicht in die Weltmeisterschaft der Para-Leichtathleten vom 8. bis 17. Juli in Paris. "Nach der letzten Saison und auch diesem Jahr ist abzusehen, dass ich die Favoritenrolle habe", sagte der Paralympics-Sieger von 2016 und Weltmeister von 2017 bei einer Pressekonferenz in Fellbach am Mittwoch. Das erhöhe zwar etwas den Druck. Er nehme diese Rolle aber sehr gerne an, erklärte der Athlet vom VfB Stuttgart. Bei den internationalen deutschen Meisterschaften in Singen erzielte er mit 14,84 Metern kürzlich eine neue Weltjahresbestleistung.

Insgesamt sei er "noch nie so entspannt und voller Vorfreude auf eine WM oder ein Großereignis" gewesen wie in diesem Jahr, sagte Kappel. Nachdem pandemiebedingt vier Jahre lang keine Para-Weltmeisterschaft stattgefunden hat, freue er sich auf die Zuschauer und habe "so Bock auf den Wettkampf", betonte der 28-Jährige. Ein Tross von rund 40 Leuten werde ihn zu den Titelkämpfen in Frankreich begleiten.

